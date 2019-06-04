23-летнего орловца задержали за нецензурную брань перед детьми

СЕГОДНЯ 10:40 2019-06-04T10:40:50+03:00

Молодой человек не стеснялся в выражениях во время детского праздника

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В торговых центрах Орла участились факты хулиганства. Так, за выходные сотрудники Росгвардии ни один раз выезжали для пресечения правонарушений.

Например, 1 июня, в одном из торговых центров Заводского района Орла во время детского праздника центром внимания стал 23-летний орловец. Молодой человек не стеснялся в выражениях перед детьми. К моменту прибытия стражей порядка его пытались успокоить работники торгового зала.

- Оказалось, мужчина и раньше привлекался к уголовной ответственности. Орловца задержали и передали сотрудникам полиции, - рассказали «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU