2019-06-04T10:40:50+03:00
Происшествия

23-летнего орловца задержали за нецензурную брань перед детьми

Молодой человек не стеснялся в выражениях во время детского праздника
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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23-летнего орловца задержали за нецензурную брань перед детьми23-летнего орловца задержали за нецензурную брань перед детьмиФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В торговых центрах Орла участились факты хулиганства. Так, за выходные сотрудники Росгвардии ни один раз выезжали для пресечения правонарушений.

Например, 1 июня, в одном из торговых центров Заводского района Орла во время детского праздника центром внимания стал 23-летний орловец. Молодой человек не стеснялся в выражениях перед детьми. К моменту прибытия стражей порядка его пытались успокоить работники торгового зала.

- Оказалось, мужчина и раньше привлекался к уголовной ответственности. Орловца задержали и передали сотрудникам полиции, - рассказали «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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