2019-06-04T10:25:45+03:00
Звезды

На этой неделе в Орле откроется выставка живописи

Свои работы представит орловский художник Сергей Симаков
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На этой неделе в Орле откроется выставка живописи. Свою серию пейзажей и натюрмортов под общим названием «Возвращаясь домой» в Орловском музее изобразительных искусств представит наш земляк, художник Сергей Симаков. Это тридцать пять произведений, созданным им за последние двадцать лет.

- Выставка представляет собой работы, в которых художник стремится как бы проникнуть за завесу реальности, увидеть философию и смысл бытия через простые вещи и сюжеты. Экспозиция ставит перед человеком известные вопросы о смысле и цели в жизни и ее непреходящих ценностях, которые вмещают в себя понятия Родины, Отчизны, словом того места, где мы родились, где познавали себя и окружающий нас мир, - рассказали «КП» работники библиотеки.

Выставка распахнет свои двери 7 июня в 15 часов. Посмотреть экспозицию можно будет до конца месяца по адресу: улица Октябрьская, 29.

ИСТОЧНИК KP.RU

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