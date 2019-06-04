2019-06-04T10:09:51+03:00
Происшествия

К пожару в доме в орловской глубинке привело неосторожное курение

Обошлось без пострадавших
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
Изменить размер текста:

К пожару в доме орловской глубинки привело неосторожное курение. ЧП случилось в понедельник днем, 3 июня, в деревне Домны Новодеревеньковского района.

- В результате пожара дом выгорел изнутри на площади десять квадратных метров. Размер ущерба устанавливается. Обошлось без пострадавших, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 15 раз, из них – шесть выездов на ликвидацию возгораний и девять – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чиновники: в Орле ремонт дорог опережает графики
Более 28 миллионов рублей выделили на детский отдых в орловских лагерях
В Орле подростки стали чаще совершать преступления
В Орле пропала молодая девушка
Орловский центр «Десантник» получил президентский грант
Орловщина перешла на цифровой стандарт телевещания
«Квадратура круга»: орловский зритель увидел комедию о семейных страстях в коммуналке
В прямом эфире на наболевшие вопросы орловцев ответит Александр Муромский
Нежилой дом под Орлом спасали от пожара огнеборцы
За сутки шестерых нетрезвых водителей поймали полицейские на орловских дорогах
В пьяном угаре житель орловской деревни зарезал собственного брата
23-летнего орловца задержали за нецензурную брань перед детьми
На этой неделе в Орле откроется выставка живописи
Флешмоб и конкурсы устроили полицейские для юных орловцев
В ДТП с "Ладой" и "Шкодой" в Орле пострадал мужчина
В Орле перевозчиков попросили заранее резервировать место на "Троицких хороводах"
На Орловщине ситуация с АЧС остается благополучной
Большой тургеневский праздник "Дворянское гнездо. Возвращение" пройдет в Орле
В Орле коммунисты попросили УФАС проверить местный пивбар
Чиновники: в Орле наметились улучшения в транспортном обслуживании
73-летняя орловчанка не заперла дверь своего дома и лишилась кошелька
Орловским льготникам компенсируют затраты при переходе на цифровое ТВ
«Полицейский Дядя Степа»: в Орле наградили призеров конкурса детского творчества от МВД
В Орле на Московском шоссе полыхала квартира
На Орловщине стартовал месячник безопасности на воде
В Орловской области пьяный водитель упал со скутера
Орловские спасатели и газовики провели совместный рейд
Орловские полицейские нашли синтетический наркотик у местного жителя