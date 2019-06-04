К пожару в доме в орловской глубинке привело неосторожное курение
Обошлось без пострадавших
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
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К пожару в доме орловской глубинки привело неосторожное курение. ЧП случилось в понедельник днем, 3 июня, в деревне Домны Новодеревеньковского района.
- В результате пожара дом выгорел изнутри на площади десять квадратных метров. Размер ущерба устанавливается. Обошлось без пострадавших, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 15 раз, из них – шесть выездов на ликвидацию возгораний и девять – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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