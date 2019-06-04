В ДТП с "Ладой" и "Шкодой" в Орле пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 09:35 2019-06-04T09:35:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле в ДТП с отечественной "Ладой Ларгус" и иномаркой "Шкода Фабиа" пострадал мужчина. Авария случилась накануне, 3 июня, в Северном районе города.

Времени было около половины шестого вечера, когда 31-летний водитель за рулём "Ларгуса" ехал по Московскому шоссе, со стороны Рощинской улицы.

- В районе дома №166 он допустил столкновение с автомобилем "Шкода" под управление 33-летнего мужчины, который двигался впереди в попутном направлении, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Позднее из травм-пункта больницы Боткина поступила информация , о том, что за помощью к медикам обратился водитель автомобиля "Шкода". Ему назначено амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU