В ДТП с "Ладой" и "Шкодой" в Орле пострадал мужчина
В Орле в ДТП с отечественной "Ладой Ларгус" и иномаркой "Шкода Фабиа" пострадал мужчина. Авария случилась накануне, 3 июня, в Северном районе города.
Времени было около половины шестого вечера, когда 31-летний водитель за рулём "Ларгуса" ехал по Московскому шоссе, со стороны Рощинской улицы.
- В районе дома №166 он допустил столкновение с автомобилем "Шкода" под управление 33-летнего мужчины, который двигался впереди в попутном направлении, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Позднее из травм-пункта больницы Боткина поступила информация , о том, что за помощью к медикам обратился водитель автомобиля "Шкода". Ему назначено амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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