В Орле перевозчиков попросили заранее резервировать место на "Троицких хороводах"

СЕГОДНЯ 09:23 2019-06-04T09:26:52+03:00

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В Орле перевозчиков, которые повезут людей на праздник "Троицкие хороводы" в Хотынецкий район, попросили заранее зарезервировать парковочные места. Сделать это можно по телефону до 15 июня.

- Для размещения автобусов большой вместимости (включая заказные) на автостоянках вблизи места проведения мероприятия, организаторам перевозок необходимо обратиться в департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области. Телефон приемной: 8 (4862) 40 80 38, - отметили в пресс-службе Администрации Орла.

Напомним, ежегодный праздник в этот раз состоится на новой площадке - в селе Льгов. Дата проведения - 16 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU