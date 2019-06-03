СЕГОДНЯ 16:40 2019-06-03T16:40:36+03:00

Основным разносчиком инфекции, по мнению специалистов, может быть только дикий кабан

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На Орловщине ситуация с АЧС остается благополучной. В рамках профилактики заболевания местные жители и хозяйствующие субъекты информируются через плакаты, листовки и выездные семинары. Созданы специальные противоэпизоотические отряды с необходимым оборудованием и спецтехникой. Также действует комиссия по предупреждению завоза и распространения африканской чумы свиней.

Все же, как уверены специалисты, риски возникновения заболевания еще сохраняются. Основным разносчиком инфекции, по мнению специалистов, может быть дикий кабан, численность которого в Орловкой области составляет около 1300 голов. Еще один источник заболевания − это хозяйства, которые занимаются укрывательством свинопоголовья, самолечением и нарушают правила сбора и утилизации биологических отходов.

- В настоящее время федеральным законодательством за нарушение ветеринарно-санитарных норм и правил предусмотрена административная ответственность, при условии возникновения причин, повлекших распространение эпизоотии АЧС, виновным грозит уголовное наказание, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU