Большой тургеневский праздник "Дворянское гнездо. Возвращение" пройдет в Орле

СЕГОДНЯ 16:20 2019-06-03T16:20:26+03:00

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В пятницу, 7 июня, в Орле состоится большой тургеневский праздник "Дворянское гнездо. Возвращение". Территория его разделится на 7 площадок, организаторы уверяют: гостей ждет масса интересного.

Праздник посвящен 160-летию одноименного романа Ивана Сергеевича. Локация проведения - парк Дворянское гнездо. Основной площадкой станет территория возле балюстрады. В 18.00 здесь заиграет симфонический оркестр, а в 18.30 официально откроется мероприятие. Артисты Орловского театра имени Тургенева покажут постановку по мотивам произведений литератора. В ротонде гостей познакомят с историей создания романа, историей парка.

У бюста писателю будет работать «Поляна сказок Дворянского гнезда»: эта площадка будет рада видеть юных гостей. Перед спуском к берегу Орлика будет звучать живая музыка в исполнении квартета из симфонического оркестра, а артисты из ОГАТ им. И.С. Тургенева и Орловской государственной филармонии прочтут стихи о Дворянском гнезде и споют русские романсы.

Кроме того, будет работать несколько фотозон, на импровизированной сцене выступят ансамбли, а особо украсят праздник "ожившие" герои произведений Тургенева. В 20.15 у дома Лизы Калитиной состоится художественное шоу, которое станет кульминацией праздника.

КОГДА, ГДЕ?

7 июня, с 18.00

Ландшафтный парк Дворянское гнездо.

ИСТОЧНИК KP.RU