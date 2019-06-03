В Орле коммунисты попросили УФАС проверить местный пивбар

СЕГОДНЯ 15:37 2019-06-03T16:00:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле представители местного отделения КПРФ направили в Управления федеральной антимонопольной службы просьбу проверить пивбар. "Красные" сочли кощунственной вывеску заведения.

Речь идет о пивной под названием "СССР". По словам секретаря обкома партии Ивана Дынковича, ему поступили обращения от местных жителей, недовольных рекламной вывеской.

Фото: vk.com/idynkovichФото: соцсети

- Как и жители, считаю, что использование высших государственных наград СССР (Орден Октябрьской Революции, Орден Ленина) в рекламных целях алкогольного заведения кощунственно и незаконно, тем более в искаженном виде. Также считаю, что в данной ситуации, использование слов: "СССР" и "ПИВНАЯ" (в виде заголовка газеты "ПРАВДА") неуместно и оскорбительно для людей, уважающих историю нашего государства, - написал Дынкович на своей страничке "Вконтакте".

Депутат сообщил, что УФАС должно провести проверку вывески на соответствие ФЗ "О рекламе".

ИСТОЧНИК KP.RU