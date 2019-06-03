Чиновники: в Орле наметились улучшения в транспортном обслуживании

СЕГОДНЯ 14:26 2019-06-03T14:26:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле наметились улучшения в транспортном обслуживании. Такой итог подвели чиновники на плановой встрече отдела транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта с перевозчиками сегодня, 3 июня, в городской администрации.

Представители власти отметили, что все еще по-прежнему жители обращают внимание на курящих в салонах водителей и на их разговоры по телефону во время поездки. Некоторые перевозчики не останавливаются на всех остановках. Именно поэтому сотрудники отдела организации транспортного обслуживания населения и связи начали проводить рейды, чтобы урегулировать эти проблемы.

Как пояснил начальник отдела Вадим Хрипунов, в скором времени перевозчик, обслуживающий маршрут № 26 «улица Часовая — санаторий Лесной», увеличит количество рейсов в вечернее время. Кроме того, он подчеркнул, в целом по итогам рейдов водители автобусов стали более дисциплинированными, в вечерние часы увеличилось количество рейсов, улучшилось санитарное состояние самих автобусов и маршруток.

ИСТОЧНИК KP.RU