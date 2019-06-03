2019-06-03T14:09:49+03:00
Происшествия

73-летняя орловчанка не заперла дверь своего дома и лишилась кошелька

Забывчивостью пенсионерки воспользовалась молодая девушка и заполучила чужие сбережения
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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73-летняя орловчанка не заперла дверь своего дома и лишилась кошелька73-летняя орловчанка не заперла дверь своего дома и лишилась кошелькаФото: Архив "КП"
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Уголовное дело по факту кражи нависло над молодой жительницей Ливен. 20-летняя девушка украла кошелек с более чем 8 тысячами рублей из дома местной пенсионерки. Она постучала в дверь, когда хозяйка жилища недолго отлучилась. Дверь ей никто не открыл. Тогда девушка, воспользовавшись случаем, проникла внутрь и унесла с собой кошелек с тумбочки.

73-летняя пенсионерка обнаружила пропажу практически сразу. Вместе со своим родственником на автомобиле они поехали искать возможных похитителей. Женщина была уверена, что украсть деньги могли две незнакомки, которых незадолго до кражи она видела на улице. Одновременно с этим пенсионерка сообщила об этой ситуации в полицию.

- В скором времени местная жительница и ее родственник отыскали девушек. Прибывшие сотрудники полиции нашли у одной из них похищенный кошелек. За время поисков она успела потратить около 2 тысяч рублей. Сейчас жительница Ливенского района находится под подпиской о невыезде, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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