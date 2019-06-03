«Полицейский Дядя Степа»: в Орле наградили призеров конкурса детского творчества от МВД

СЕГОДНЯ 12:59 2019-06-03T12:59:21+03:00

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В Орле прошло награждение призеров отборочного тура конкурса детского творчества от МВД «Полицейский Дядя Степа». Мероприятие, приуроченное к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, состоялось в областном управлении.

Победителя и призеров конкурса наградили дипломами и памятными подарками. С победой в конкурсе поздравили девятилетнюю Софию Сенько. Девочка обучается в Змиевской средней общеобразовательной школе. Теперь ее работа будет представлять Орловскую область на Всероссийском этапе творческого состязания.

- Девятилетнего Дмитрия Першакова отметили за его композицию «Мой брат и я. Помним!Гордимся!». Светлану Годунову - как самую активную участницу конкурса, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Полицейские пожелали детям продолжать заниматься творчеством и создавать такие замечательные поделки.

ИСТОЧНИК KP.RU