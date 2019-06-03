СЕГОДНЯ 12:17 2019-06-03T12:17:24+03:00

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В Орле на Московском шоссе полыхала квартира. ЧП случилось поздним вечером воскресенья, 2 июня.

- В результате пожара в двухкомнатной квартире выгорели постельные принадлежности. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили «КП» в пресс-службе ГЦ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба устанавливается. К счастью обошлось без пострадавших.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 41 раз, из них – 32 выезда на ликвидацию возгораний и девять – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU