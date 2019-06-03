На Орловщине стартовал месячник безопасности на воде

СЕГОДНЯ 11:48 2019-06-03T11:48:21+03:00

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С началом купального сезона 1 июня в Орловской области стартовал месячник безопасности на воде. Интенсивную работу по предупреждению происшествий на воде проводят инспекторы по маломерным судам совместно с представителями власти, полицией и спасателями.

- Организован систематический контроль и пресечение организации незарегистрированных мест отдыха на водоемах, патрулирование и проведение рейдов в целях пресечения нарушений правил безопасности при использовании маломерных судов и нахождении людей у воды. Развернута компания по пропаганде безопасного поведения людей на водных объектах. Также спланировано усиление работы дежурных смен спасателей на весь период купального сезона, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Особое внимание спасатели уделят работе с детьми. Например, в летних лагерях пройдут тематические «Дни безопасности». На мероприятиях инспекторы ГИМС и спасатели проведут занятия и инструктажи с персоналом и детьми по мерам безопасности на воде. Профилактический комплекс в усиленном режиме продлится до самого окончания купального сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU