В Орловской области пьяный водитель упал со скутера
В Орловской области пьяный водитель упал со скутера «Pioneer-Pegas». ДТП случилось в субботу, 1 июня. Около 5 часов утра. 47-летний мужчина двигался по улице Лесной в поселке Покровское Свердловского района. В районе дома № 1 он не справился с управлением и упал с транспортного средства.
- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. От госпитализации отказался, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 26 ДТП, в результате которых пять человек получили травмы, двое погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU
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