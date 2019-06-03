СЕГОДНЯ 11:25 2019-06-03T11:25:29+03:00

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В Орловской области пьяный водитель упал со скутера «Pioneer-Pegas». ДТП случилось в субботу, 1 июня. Около 5 часов утра. 47-летний мужчина двигался по улице Лесной в поселке Покровское Свердловского района. В районе дома № 1 он не справился с управлением и упал с транспортного средства.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. От госпитализации отказался, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 26 ДТП, в результате которых пять человек получили травмы, двое погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU