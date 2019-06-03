СЕГОДНЯ 11:23 2019-06-03T11:23:42+03:00

Специалисты напомнили жителям об ответственности за безопасность при использовании газа

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Орловские спасатели и газовики провели совместный рейд «Безопасны газ» в городе Мценске и Мценском районе. Специалисты напомнили жителям о собственной ответственности за безопасность при использовании газа и оборудования.

- По статистике, большинство пожаров происходит в жилом секторе. Причина одна – пренебрежение правилами пожарной безопасности, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В ходе рейда сотрудники МЧС указали жильцам на нарушения правил пожарной безопасности, разъяснили основные требования использования бытовых электроприборов и электропроводки и рассказали о возможных путях решения противопожарной безопасности в жилых домах. Жителям вручили памятки по соблюдению мер пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU