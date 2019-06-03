СЕГОДНЯ 11:21 2019-06-03T11:21:28+03:00

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Орловские полицейские нашли синтетический наркотик у местного жителя при обыске. 40-летний амчанин хранил в своем доме более 4 граммов запрещенного вещества.

- Правоохранители обнаружили и изъяли измельченное вещество, расфасованное в 10 пакетиков, а также кристаллический порошок в жестяной банке. Проведенная экспертиза показала, что это – наркотики синтетического происхождения общим весом 4,39 грамма, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Житель Мценска уже привлекался к уголовной ответственности по части наркотиков. Теперь он снова стал подозреваемым по двум эпизодам преступлений. По решению суда сейчас мужчина находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU