СЕГОДНЯ 11:10 2019-06-03T11:10:48+03:00

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Столкновение на трассе «Орел-Тамбов» ВАЗа и УАЗа стало трагическим. ДТП случилось в воскресенье вечером, 2 июня. 40-летний водитель грузовика ехал со стороны города Ливны в направлении орла. В районе 52-го километра мужчина выехал на встречную полосу и влетел в «ВАЗ-21124».

- В результате ДТП 39-летний водитель легковой от полученных травм скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Травмы получила 35-летняя пассажирка УАЗа, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 26 ДТП, в результате которых пять человек получили травмы, двое погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU