СЕГОДНЯ 10:35 2019-06-03T10:35:17+03:00

Спектакль, игровая программа и мастер классы - все это ждало маленьких зрителей 1 июня

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Большой праздник устроил орловский Театр кукол в День защиты детей. Спектакль, игровая программа и мастер классы - все это ждало маленьких зрителей 1 июня.

Перед началом спектакля юных орловцев развлекали артисты кукольного театра с веселой игровой программой. После праздник переместился в зрительный зал, где детям показали удивительно красивую постановку по тургеневским мотивам «Капля жизни».

Все зрители смогли поучаствовать в мастер-классах, попробовать себя в роли артиста-кукловода и поставить настоящей спектакль. Юные орловцы побывали на месте художника и бутафора и узнали все многообразие кукол.

ИСТОЧНИК KP.RU