Большой праздник устроил орловский Театр кукол в День защиты детей
Спектакль, игровая программа и мастер классы - все это ждало маленьких зрителей 1 июня
Большой праздник устроил орловский Театр кукол в День защиты детейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Большой праздник устроил орловский Театр кукол в День защиты детей. Спектакль, игровая программа и мастер классы - все это ждало маленьких зрителей 1 июня.
Перед началом спектакля юных орловцев развлекали артисты кукольного театра с веселой игровой программой. После праздник переместился в зрительный зал, где детям показали удивительно красивую постановку по тургеневским мотивам «Капля жизни».
Все зрители смогли поучаствовать в мастер-классах, попробовать себя в роли артиста-кукловода и поставить настоящей спектакль. Юные орловцы побывали на месте художника и бутафора и узнали все многообразие кукол.
ИСТОЧНИК KP.RU