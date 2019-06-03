Орловские огнеборцы отработали свои навыки в теплодымокамере
В Орле огнеборцы отработали свои профессиональные навыки в теплодымокамере. Тренировку спасатели провели в абсолютно непригодной для дыхания среде.
- Целью занятий являлась выработка тепловой устойчивости при выполнении физической работы и формирование психологической устойчивости газодымозащитников к действиям в зоне с непригодной для дыхания среде, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Перед началом занятия спасателям провели опрос знаний о параметрах расчётов запаса воздуха в баллонах при различных ситуациях на пожаре. После чего пожарные выполнили физическую разминку и подготовили пожарно-техническое вооружение к занятиям. Со всеми испытаниями пожарный состав справился.
ИСТОЧНИК KP.RU