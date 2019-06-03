Орловские огнеборцы отработали свои навыки в теплодымокамере

СЕГОДНЯ 10:30 2019-06-03T10:30:17+03:00

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В Орле огнеборцы отработали свои профессиональные навыки в теплодымокамере. Тренировку спасатели провели в абсолютно непригодной для дыхания среде.

- Целью занятий являлась выработка тепловой устойчивости при выполнении физической работы и формирование психологической устойчивости газодымозащитников к действиям в зоне с непригодной для дыхания среде, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Перед началом занятия спасателям провели опрос знаний о параметрах расчётов запаса воздуха в баллонах при различных ситуациях на пожаре. После чего пожарные выполнили физическую разминку и подготовили пожарно-техническое вооружение к занятиям. Со всеми испытаниями пожарный состав справился.

ИСТОЧНИК KP.RU