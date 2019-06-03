СЕГОДНЯ 10:24 2019-06-03T10:24:51+03:00

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На трассе под Орлом в кювет улетела «Нива Шевроле». ДТП случилось на автодороге « Залегощь-Красное-Верхнее Скворчье» в воскресенье утром, 2 июня. 64-летний водитель двигался в направлении поселка Залегощь и на 6-м километре дороги съехал в правый кювет.

- По дороге в Залегощенскую ЦРБ мужчина скончался, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 26 ДТП, в результате которых пять человек получили травмы, двое погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU