СЕГОДНЯ 09:37 2019-06-03T09:37:10+03:00

В этом году ему исполнилось 408 лет со дня образования

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Ливенский район Орловской области отпраздновал годовщину. В честь 408-летия со дня образования на территории урочища Липовчик Сергиевского сельского поселения прошли праздничные торжества.

- По традиции здесь были представлены выставочные стенды местных предприятий и организаций, изделия народных мастеров, подворья сельских поселений. Открыли праздничное мероприятие гимном Ливенского района в исполнении ансамбля «Ливенские узоры», - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства РФ, Почетными грамотами и Благодарностями Губернатора и памятными медалями «200-летие Тургенева» отметили выдающихся местных жителей. В их числе сельские труженики, передовики промышленного производства, учителя, врачи и работники культуры. Также на празднике выступили лучшие творческие коллективы и солисты художественной самодеятельности Ливенского района.

ИСТОЧНИК KP.RU