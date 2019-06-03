«Зеленый марафон» пробежал в первый день лета по улицам Орла

СЕГОДНЯ 09:17 2019-06-03T09:22:07+03:00

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«Зеленый марафон» пробежал по улицам Орла в первый день лета, 1 июня. Ставшая традиционной акция состоялась на центральной городской площади. В марафоне участвовали как любители легкой атлетики, так и профессиональные спортсмены, всего - около полутора тысяч местных жителей.

Фото пресс-службы мэрии

Беговой маршрут прошел по улицам Ленина, Салтыкова-Щедрина, Красноармейской, Максима Горького, Пролетарская гора, Левому берегу реки Орлик, по подвесному мосту, по набережной Правого берега реки Орлик, Александровскому мосту, переулку Почтовому с возвратом на стартовую точку. Марафонцам предстояло пробежать дистанции на 4,2, 10 и 21 километр. Дети в возрасте от 6 до 13 лет выступили отдельно на забеге в 420 метров.

Фото пресс-службы мэрии

На старте участников «Зеленого марафона» угощали сладкими подарками. Каждый финишер был удостоен медали. Младшие бегуны получили подарки и напутственное слово от чемпиона мира по боксу Эдуарда Трояновского. Один из детей преодолел дистанцию посерьезнее. 11-летний мальчик пробежал 4,2 километра вместе со своей мамой и был отмечен отдельной наградой.

В этот день в рамках акции для юных спортсменов были организованы развлекательные площадки, мастер-классы, батуты, аквагрим, угощения и конкурсы с призами и подарками. Взрослых ждала концертная программа и площадки с интерактивами.

Отметим, в прошлом году в Орле марафон собрал всего около 700 участников.

ИСТОЧНИК KP.RU