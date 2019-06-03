2019-06-03T08:50:16+03:00
Общество

В Орле в День защиты детей спасатели провели акцию «Мое безопасное лето»

Сотрудники МЧС организовали танцевальный флешмоб и мастер-классы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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В Орле в День защиты детей, 1 июня, спасатели провели акцию «Мое безопасное лето». Танцевальный флешмоб и мастер-классы организовали сотрудники МЧС в Детском парке.

Акцию посетили более полутора тысяч орловцев. Самые активные участники на всех интерактивных площадках получали памятные сувениры и важные знания о том, как спастись в экстремальной ситуации. Школьники встретились с профессиональными пожарными, спасателями, с добровольцами и инспекторами ГИМС.

Инспекторы по маломерным судам вместе со спасателями-водолазами и волонтерами рассказали о специальном оборудовании и проведи конкурс «Спаси утопающего». Пожарные провели мастер-класс по пользованию огнетушителем и конкурс «Надень боёвку».

Специальный автомобиль транслировал видеоролики о правилах безопасности в летний период. Юные орловцы участвовали в конкурсе рисунка на асфальте. Мастер-класс по оказанию помощи пострадавшему провели студенты-добровольцы. Члены общественной организации «Лиза Алерт» показали, как правильно собираться в лес, собирать палатку и искать людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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