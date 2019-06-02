2019-06-02T18:30:38+03:00
Общество

Первая рабочая неделя лета в Орле будет жаркой

Во второй ее половине столбики термометров доберутся до отметки в +30
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Первая рабочая неделя лета, которая стартует 3 июня, в Орле будет жаркой. По прогнозам синоптиков, во второй ее половине разогреется до +30 градусов.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник температура составит +14 ночью и +25 днем. Облачность переменная, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 м/с.

Во вторник 4 июня облачность переменная, осадков не предвидится. Ночью температура воздуха +11 градусов, днем +24. Ветер будет дуть с востока со скоростью 4 м/с.

В среду, 5 числа, +11 в темное время суток, +26 в светлое. Переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 5 м/с, направление юго-восточное.

В четверг 6 июня вновь облачность переменная, дождя не предвидится. Ветер сохранит направление, скорость 3 м/с. Температура ночью 13 днем 27 выше нуля.

В пятницу 7 числа +14 ...+29. Переменная облачность и небольшой дождь. Ветер восточный, 3 м/с.

В субботу же 8 июня столбики термометров покажут +17 в ночное время, а днем уже доберутся до +30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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