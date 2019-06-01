СЕГОДНЯ 12:27 2019-06-01T12:27:20+03:00

В этот день аналоговое телевещание в регионе отключат

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На цифровое ТВ Орловская область официально перейдет 3 июня. В этот день аналоговое телевещание в регионе отключат. Цифровой сигнал позволит смотреть телепрограммы без перебоев и с хорошим звуком.

Для просмотра каналов необходима комнатная или наружная антенна и цифровая приставка, декодер. Купить оборудование для приема цифрового эфирного телевидения все еще можно в магазинах бытовой техники и электроники, а также на почте.

Настроить оборудование для приема цифрового сигнала помогут волонтеры. Их работа в Орловской области продолжится до 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU