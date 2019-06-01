Орловца осудили за незаконную покупку и хранение наркотиков
Девять месяцев мужчина проведет в исправительной колонии
Орловца осудили за незаконную покупку и хранение наркотиковФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловца осудили за незаконную покупку и хранение наркотиков. Приговор в отношении жителя Новодеревеньковского района уже вступил в законную силу.
Ранее мужчина уже привлекался к ответственности. На этот раз рецидивист незаконно купил растительный наркотик общей массой более 11 граммов и хранил его для личного употребления.
- Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности орловца. Ему назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU