2019-06-01T12:22:03+03:00
Общество

Сотрудники МЧС приняли орловские лагеря перед официальным открытием

Спасатели провели комплекс мероприятий по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Сотрудники МЧС приняли орловские лагеря перед официальным открытиемСотрудники МЧС приняли орловские лагеря перед официальным открытиемФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Сотрудники МЧС приняли орловские лагеря перед официальным открытием. В летних оздоровительных центрах «Ветерок», «Лесная поляна» и «Орловчанка» спасатели провели комплекс мероприятий по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности.

Особое внимание инспекторы пожарного надзора уделили соблюдению требований по содержанию зданий, путей эвакуации, состоянию электрических сетей, пожарной сигнализации, телефонной связи, первичных средств пожаротушения, наличие пожарных щитов и средств индивидуальной защиты. Персонал проинформирован о том, как пользоваться первичными средствами пожаротушения и организовать эвакуацию в случае ЧС до прибытия пожарных.

- Приемкой работа спасателей в лагерях не заканчивается. В течение летних каникул сотрудники проведут тематические дни безопасности, викторины на противопожарную тематику, тренировки по эвакуации с обслуживающим персоналом и детьми, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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