Соревнования по дзюдо состоятся в Орле 3 июня
Матчи пройдут в рамках Дней города Москвы в Орловской области
Фото: Вячеслав Коваленко
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Соревнования по дзюдо состоятся в Орле 3 июня. Матчи пройдут в рамках Дней города Москвы в Орловской области.
Откроются состязания в 15 часов в Конгресс-Холле ТМК «ГРИНН». Участие в них примут юноши от 12 до 14 лет.
Всего в матче встретятся 4 команды по дзюдо. 2 команды в составе 9 человек каждая выступят от города Москвы и Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU