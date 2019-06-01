СЕГОДНЯ 12:14 2019-06-01T12:14:52+03:00

За минувшую неделю из-за плохих дорог на Орловщине произошло 6 ДТП Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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За минувшую неделю, с 24 по 30 мая, из-за плохих дорог на Орловщине произошло 6 ДТП. Такую информацию приводят инспекторы ГИБДД.

-Приняты меры в отношении ответственных за состояние дорог организаций и их руководителей. Выдано 26 предписаний об устранении недостатков в содержании улично-дорожной сети. Выявлена 1 неисправность в работе светофоров, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По всем фактам ДТП инспекторы ранее уже принимали меры реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU