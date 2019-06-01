Орловской хореографической школе присвоено имя Элеоноры Панковой
Орловской хореографической школе присвоено имя Заслуженного работника культуры РФ Элеоноры Панковой. Это решение приняли чиновники 30 мая на очередной сессии горсовета. Ранее с просьбой присвоить школе имя ее основателя в городскую администрацию обратился трудовой коллектив.
ЗНАЙ!
Имя Элеоноры Михайловны Панковой как хореографа и профессионала известно далеко за пределами Орловской области. Она поставила детскую хореографическую школу Орла на высшую ступень профессионализма.
Сегодня в школе работает музей Элеоноры Панковой. В нем хранятся материалы ее биографии, личные вещи, воспоминания современников о ней, фотоматериалы и газетные публикации.
ИСТОЧНИК KP.RU