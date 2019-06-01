2019-06-01T12:09:40+03:00
Общество

В 2019-м от пагубных зависимостей лечились 1300 орловцев

Пациенты прошли курс в специализированных учреждениях
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В 2019-м от пагубных зависимостей лечились 1300 орловцевВ 2019-м от пагубных зависимостей лечились 1300 орловцевФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В 2019-м от пагубных зависимостей лечились 1300 орловцев. Такую информацию озвучила Ольга Прыткова, завотделением наркологических расстройств Орловского наркологического диспансера на рабочем совещании в администрации Орла 29 мая.

По статистике учреждения, ситуация в этом вопросе остается стабильной. Но в целом число людей, которые наблюдаются из-за употребления алкоголя, наркотиков и токсических веществ, снизилось на 3 %. Количество злоупотребляющих алкоголем стало меньше, наркотиками - больше, в сравнении с 2017 годом.

Как сообщила Ольга Прыткова, число несовершеннолетних, состоящих под наблюдением за употребление наркотических веществ, имеет тенденцию к снижению. Показатель употребления токсических веществ - невысок. В 2019 году наблюдаются 12 человек.

Стоит отметить, что на сегодняшний день успешно завершили программы медицинской реабилитации 90 наркологических больных. 19 человек из числа уже завершивших прохождение этапа медицинской реабилитации были направлены для последующей ресоциализации в негосударственные реабилитационные центры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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