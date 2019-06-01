2019-06-01T12:04:46+03:00
Общество

Орловцам рассказали, как сохранить от краж имущество в гаражах

Основные правила предосторожности напомнили стражи порядка
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцам рассказали, как сохранить от краж имущество в гаражахОрловцам рассказали, как сохранить от краж имущество в гаражахФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцам рассказали, как сохранить от краж имущество в гаражах. Основные правила предосторожности напомнили стражи порядка.

- Тайные хищения происходят, как правило, ночью, там где нет систем видеонаблюдения. Обычно злоумышленники проникают в гаражный бокс путем подбора ключей, разрушения навесных замков, ворот или стен гаража, отгибания либо повреждения крыши, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В пример правоохранители привели случай с проникновением в гараж на улице Игнатова в Орле. Оттуда неизвестный вытащил велосипед и комплект автомобильных колес. Сотрудникам полиции удалось найти преступника. Им оказался 54-летний житель. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. За это преступление ему может грозить до пяти лет тюрьмы.

Стражи порядка напоминают, для предотвращения краж из гаражей, необходимо соблюдать несколько несложных правил. Так, по возможности надо установить видеонаблюдение, заменить навесной замок на несколько накладных запирающих устройств, приварить к воротам дополнительные металлические пояса, установить автономную сигнализацию, дополнительно зацементировать металлические крюки в плитах бетонных гаражных боксов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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