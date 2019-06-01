2019-06-01T12:03:02+03:00
Общество

На Орловщине официально разрешили купаться

Дежурить на пляжах заступают спасатели и медработники
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На Орловщине официально разрешили купатьсяНа Орловщине официально разрешили купатьсяФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На Орловщине официально разрешили купаться. Сегодня, 1 июня, по-настоящему начался купальный сезон. Спасатели уже приняли многие пляжи в городах и районах области. В числе городских пляжей как всегда остаются озеро «Светлая жизнь» и пляж в районе парка в Орле.

- Все пляжи оснащены средствами спасения, на информационных стендах размещены информация о режиме работы объектов и правила безопасности на воде. В течение всего купального сезона на пляжах будут дежурить спасатели и медицинские работники. Охрану общественного порядка отдыхающих будут обеспечивать сотрудники полиции, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Также по области согласован график дежурства в местах, где купание запрещено. Для профилактики несчастных случаев спасатели уже ведут разъяснительную работу на водоемах. Инструктажи проводятся и в школах, на предприятиях и в организациях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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