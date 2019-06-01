На 14 лет в тюрьму сядет орловец за убийство
Преступление мужчина совершил, будучи пьяным
На 14 лет в тюрьму сядет орловец за убийствоФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Северный районный суд города Орла вынес решение по уголовному делу об убийстве. Ранее судимый местный житель признан виновным в совершении преступления.
Мужчина, будучи пьяным, ударил потерпевшего кухонным ножом. От травм он скончался на месте.
- Суд назначил орловцу наказание в виде лишения свободы на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU