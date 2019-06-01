Лучших народных дружинников отметили в Орле

СЕГОДНЯ 11:48 2019-06-01T11:48:26+03:00

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Лучших народных дружинников и общественных правоохранительных формирований отметили в Орле. Торжество с награждениями прошло в областной администрации 31 мая.

Как отметил глава Орловской области, с участием народных дружинников в 2018 году было раскрыто 24 преступления и пресечено 731 административное правонарушение. А по оперативной информации УМВД, уже за прошедшие 4 месяца благодаря им стражи порядка раскрыли 15 преступлений и пресекли 373 административных правонарушения.

Андрей Клычков поблагодарил всех членов народных дружин за большой вклад в охрану общественного порядка и борьбу с преступностью. Победителей наградили Почетными грамотами и Благодарностями Губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU