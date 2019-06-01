СЕГОДНЯ 11:28 2019-06-01T11:28:09+03:00

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В Орле чиновники проверили ход благоустройства дворов по программе «Городская среда». Ряд территорий вызвал у властей нарекания.

Первым адресом стала улица Достоевского, 127, где большинство жителей — инвалиды по зрению. Как подчеркнули чиновники, ситуация во дворе оставляет желать лучшего: после ремонта поход к месту для сушки белья, превратился «в бег с препятствиями». Рабочие не учли, что здесь живут люди, которым сложно передвигаться по плохо сделанному асфальтовому покрытию. Кое-где откололись бордюры, некоторые уложены криво.В другой части двора не учли уклон. Теперь после дождя у жителей нет возможности нормально передвигаться.

Все эти претензии представители власти высказал заказчику, руководителю УКС Сергею Костикову. Исправления недочетов от подрядчиков будет добиваться он.

Во дворе дома № 249а по улице Комсомольской ситуация немного лучше. Из недостатков чиновники отметили необходимость дополнительной заливки стыков между старым и новым покрытием и недоработку асфальтового покрытия, из-за чего скапливается вода.

ИСТОЧНИК KP.RU