2019-06-01T11:15:22+03:00
Общество

В День защиты детей стартовал «Зеленый Марафон» Сбербанка

Ожидается более двух с половиной тысяч участников
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1 июня в День защиты детей в Воронеже стартовал «Зеленый Марафон» Сбербанка. По традиции любители бега собираются на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпик». В этом году ожидается более двух с половиной тысяч участников.

Всего же для участия в «Зеленом Марафоне»Сбербанка зарегистрировалось более пяты тысяч участников из Центрального Черноземья. Спортсменам предложена дистанция - 4,2 км. В соревновательной программе запланированы забеги и для юных спортсменов от 7 до 13 лет.

За последние восемь лет забеги «Зеленого Марафона» Сбербанка в Черноземье проводились не только в Воронеже, но и в Белгороде, Липецке, Тамбове, Орле, а теперь к этой эстафете присоединился и Курск. География традиционного забега расширяется: в этом году свои силы любители бега смогут проверить в 60 городах России.

Всего за эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».

ИСТОЧНИК KP.RU

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