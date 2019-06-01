СЕГОДНЯ 10:55 2019-06-01T10:55:48+03:00

За звание самой красивой и талантливой боролись 16 студенток из высших и средних специальных учебных заведений

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В Орле состоялся финал регионального конкурса «Мисс Студенчество - 2019». Мероприятие прошло 29 мая в Орловском государственном академическом театре имени Тургенева.

За звание самой красивой и талантливой боролись 16 студенток из высших и средних специальных учебных заведений. Участницам предстояло показать себя в четырех конкурсах: творческом, интеллектуальном, «Мой герой» где нужно было раскрыть образ своего любимого литературного героя, и дефиле. За лучшую из лучших можно было проголосовать и путем интернет-голосования.

Члены жюри оценили сценическую культуру девушек, их умение общаться с аудиторией, знание этикета, чувство юмора, а также грацию, интеллектуальные, творческие способности и артистическое мастерство. По итогам конкурса обладательницей титула «Мисс Студенчество - 2019» стала Виктория Трунова из Орловского государственного института искусств и культуры. Победительница будет представлять Орловскую область во Всероссийском конкурсе «Мисс Студенчество России – 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU