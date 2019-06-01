На здании школы № 26 в Орле появится мемориальная доска ученика Дениса Дьяконова
Бывший выпускник погиб при исполнении воинского долга
Фото пресс-службы орловского горсовета
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На здании школы № 26 в Орле появится мемориальная доска бывшего ученика Дениса Дьяконова. Такое решение приняли местные чиновники в пятницу, 30 мая.
Ранее в комиссию по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства поступило коллективное обращение сотрудников школы № 26. Они попросили увековечить память их бывшего ученика, который погиб при исполнении воинского долга.
ЗНАЙ!
Денис Сергеевич Дьяконов погиб при исполнении воинского долга 5 января 1995 года в Северо-кавказском регионе Российской Федерации. Награжден Орденом Мужества посмертно.
ИСТОЧНИК KP.RU