Губернатор Орловской области подписал соглашение с начальником Московской железной дороги

СЕГОДНЯ 10:51 2019-06-01T10:51:34+03:00

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал соглашение с начальником Московской железной дороги Михаилом Глазковым. Рабочая встреча состоялась в пятницу в областной администрации.

Глава региона подчеркнул, что сегодня перед областью стоят серьезные задачи по развитию пассажиропотока и товарооборота. Ключевым моментом здесь является создание логистического центра. Клычков выразил уверенность в том, что сотрудничество с руководством МЖД будет способствовать развитию орловского региона.

Михаил Глазков высоко оценил уровень железнодорожной инфраструктуры Орловской области. Он подчеркнул, что технические возможности погрузочных терминалов станций и районов позволяют увеличить объемы погрузки. Похвалил начальник МЖД и орловские образовательные учреждения, которые готовят специалистов железнодорожного транспорта. Он отметил, что компания будет оказывать им поддержку, а пристальное внимание уделит вопросам трудоустройства молодых специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU