Антинаркотическое мероприятие провели для орловских школьников полицейские
Антинаркотическое мероприятие «Автобус в будущее» провели для орловских школьников полицейские. Вместе с представителями Орловского наркологического диспансера и Военно-патриотического клуба «Орёл» стражи порядка выступили в Глазуновской школе.
- Ученикам напомнили об административной и уголовной ответственности за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков, а также продемонстрировали им фильмы антинаркотической тематики, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Специалисты из диспансера рассказали подросткам о таких неизлечимых заболеваниях, как гепатит, ВИЧ, СПИД. Сотрудники военно-патриотического клуба коснулись темы воспитания молодежи и познакомили детей с макетами оружия военных времен.
ИСТОЧНИК KP.RU