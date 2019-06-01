Антинаркотическое мероприятие провели для орловских школьников полицейские

СЕГОДНЯ 10:30 2019-06-01T10:30:58+03:00

Ученикам напомнили об ответсвенности за употребление запрещенных веществ и показали тематические фильмы

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Антинаркотическое мероприятие «Автобус в будущее» провели для орловских школьников полицейские. Вместе с представителями Орловского наркологического диспансера и Военно-патриотического клуба «Орёл» стражи порядка выступили в Глазуновской школе.

- Ученикам напомнили об административной и уголовной ответственности за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков, а также продемонстрировали им фильмы антинаркотической тематики, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Специалисты из диспансера рассказали подросткам о таких неизлечимых заболеваниях, как гепатит, ВИЧ, СПИД. Сотрудники военно-патриотического клуба коснулись темы воспитания молодежи и познакомили детей с макетами оружия военных времен.

ИСТОЧНИК KP.RU