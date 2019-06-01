Традиционный День очистки водоемов пройдет в Орле 2 июня
Традиционный День очистки водоемов пройдет в Орле в это воскресенье, 2 июня. От мусора орловцы уберут озеро Светлая жизнь.
- В рамках мероприятия дайверы из орловского клуба любителей подводного плавания «Диво» уберут дно, а воспитанники клуба «Юный десантник», организации «Вятичи» и жители Орла займутся благоустройством прибрежной зоны, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.
Всех участников акции УКХ обеспечит перчатками и мешками для сбора мусора. Все отходы, которые соберут орловцы в День очистки водоемов, вывезет УК «Зеленая роща».
Присоединиться к уборке приглашают всех желающих и неравнодушных. Начало акции в 10 утра.
ИСТОЧНИК KP.RU