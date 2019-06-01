2019-06-01T09:59:28+03:00
Общество

Традиционный День очистки водоемов пройдет в Орле 2 июня

От мусора орловцы уберут озеро Светлая жизнь
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Традиционный День очистки водоемов пройдет в Орле 2 июняТрадиционный День очистки водоемов пройдет в Орле 2 июняФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Традиционный День очистки водоемов пройдет в Орле в это воскресенье, 2 июня. От мусора орловцы уберут озеро Светлая жизнь.

- В рамках мероприятия дайверы из орловского клуба любителей подводного плавания «Диво» уберут дно, а воспитанники клуба «Юный десантник», организации «Вятичи» и жители Орла займутся благоустройством прибрежной зоны, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Всех участников акции УКХ обеспечит перчатками и мешками для сбора мусора. Все отходы, которые соберут орловцы в День очистки водоемов, вывезет УК «Зеленая роща».

Присоединиться к уборке приглашают всех желающих и неравнодушных. Начало акции в 10 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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