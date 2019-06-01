«Школа безопасности»: на Орловщине пройдут областные соревнования от МЧС

СЕГОДНЯ 09:09 2019-06-01T09:09:22+03:00

С 1 по 7 июня лучшие детские команды из городов области будут бороться в лагере «Юбилейный»

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На Орловщине пройдут областные соревнования «Школа безопасности» от МЧС. С 1 по 7 июня лучшие детские команды из городов области будут бороться в лагере «Юбилейный».

- Соревнования проводятся в соответствии с Планом основных мероприятий Орловской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Такие ежегодные соревнования проводятся для формирования у подростков сознательного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, для закрепления практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях. Торжественное открытие «Школы безопасности» запланировано на 2 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU