Улицу в микрорайоне «Зареченский» в Орле именуют в честь Николая Ковалева
Она будет проходить от улицы Мостовой до улицы Емлютина параллельно Карачевскому шоссе
Фото: пресс-службы Кремля
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Улицу в микрорайоне «Зареченский» в Орле именуют в честь Николая Ковалева. Такое решение приняли местные чиновники 30 мая на заседании городской комиссии по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства.
Предложение об увековечивании памяти депутата Госдумы Федерального Собрания РФ и почетного гражданина Орловской области поступило ранее в городскую администрацию. С ним выступил Совет ветеранов ФСБ России.
Стоит отметить, что улица имени Генерала армии Ковалева будет проходить от улицы Мостовая до улицы Емлютина. Улица пройдет параллельно Карачевскому шоссе.
ИСТОЧНИК KP.RU