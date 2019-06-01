Как жители Орла отметят День защиты детей

СЕГОДНЯ 07:59 2019-06-01T07:59:52+03:00

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В Международный день защиты детей, сегодня, 1 июня, юных орловцев и их родителей ждет масштабная развлекательная программа. Самое грандиозное празднество развернется на площадках Детского и Городского парков.

Так, в 10 утра а Детском парке на малой эстраде пройдет открытие акции «Моё безопасное лето», которую проведет региональное МЧС России. С 10:30 у фонтана «Краски детства» начнут работать тематические площадки, в 11 часов пройдет танцевальный мастер-класс.

Веселую и познавательную площадку приготовила детская библиотека имени Крылова. Так называемая «Библиотечная ПАРКовка» начнется ровно в полдень. В это же время орловцы смогут посетить презентацию проекта «Рука помощи», подготовленную общественной организацией «Российский Красный крест». Параллельно у детского городка «Орлёнок» состоится конкурс рисунка на асфальте «Дом мечты».

В 16 часов состоится веселая игровая программа с дискотекой, вкусными призами, ростовыми куклами и конкурсами. Для детей и их родителей выступят орловские студии танцев со street-show, танцевальным джемом и хип-хопом. В 16:30 у плескательного фонтана праздник организует клиника «Dixion».

В Городском парке праздничная программа стартует с полудня на летней эстраде, а на площадке около фонтана пройдет благотворительный марафон «Терапия счастья». В 15 часов орловцы отправятся в «Танцевальный круиз» с театрализованным концертом «Империя». В 15:30 все желающие смогут приняти участие в детском квесте «По следам Чубакки».

Творческий мастер-класс для детей «Пусть всегда будет солнце!» стартует на площадке у «Сферы-Т» в 16 часов дня. Там же в 17:00 состоится детская игровая программа «Прыгал&Ка».

Одновременно Международный день защиты детей в Орле поддержат и другие площадки. В 11 утра на опушке Медведевского леса состоится арт-пикник «Мы разные. Мы равные. Мы вместе». Орловцы посетят творческие мастерские, веселые старты с участием детей и их родителей, выступления воспитанников музыкальных школ и центров творчества.

Праздник отметят и в Орловском театре кукол. В 11 утра здесь состоится день открытых дверей. Посетителей будут ждать показ спектакля «Капля жизни» по сказкам Ивана Тургенева, мастер-классы, творческие встречи, конкурс рисунков на асфальте.

В передвижном мобильном центре для детей НКМЦ имени Круглой юным орловцам в праздник предложат проверить здоровье. Детей будут принимать педиатр, оториноларинголог, офтальмолог, акушер-гинеколог, врач функциональной диагностики, детский стоматолог, травматолог-ортопед, детский хирург. Кроме того, будет работать клиническая лаборатория. Сам центр расположится на входе перед Александровским мостом со стороны улицы Карачевской с 9 утра до 18 часов.

Присоединяйтесь!

ИСТОЧНИК KP.RU