2019-05-31T17:46:51+03:00
Происшествия

Орловец подшофе уснул на улице и лишился денег и телефона

Полицейским удалось найти воспользовавшегося ситуацией похитителя
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Орле мужчина, перебрав со спиртным, уснул на улице и лишился денег и телефона. Похитителя, воспользовавшегося ситуацией, полицейские вычислили.

Как рассказал стражам порядка 49-летний мужчина, после того как проспался, он обнаружил пропажу телефона. А после узнал, что с его счета пропали 4,5 тысяч рублей.

Полицейские опросили возможных свидетелей, просмотрели записи с камер наблюдения. Под подозрение попал 33-летний местный житель.

- Сотрудники полиции установили, что данный мужчина ночью увидел спящего гражданина, заметил мобильный телефон и забрал его. Впоследствии, заметив, что на нем установлена программа «банк онлайн», он проверил баланс. Затем скачал на смартфон потерпевшего электронный платежный сервис и с его помощью перевел деньги себе, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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