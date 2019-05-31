Синоптики: на выходных в Орле +25 и небольшой дождь

СЕГОДНЯ 16:40 2019-05-31T16:40:08+03:00

В первые дни лета в регионе будет соответствующая времени года погода

Изменить размер текста: A A

В грядущие выходные, 1-2 июня, в Орле погода будет вполне соответствовать времени года. Синоптики обещают 25 градусов тепла и небольшой дождь.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 1 июня облачность переменная. Ожидаются небольшие осадки. Ночью термометры покажут +15 градусов, днем их столбики доберутся до отметки в +25. Ветер северный, 4 м/с.

В воскресенье 2 июня облачно, вновь возможен небольшой дождь. В темное время суток температура составит 12 градусов выше нуля, днем воздух разогреется до +26. Ветер сменит направление на южное, скорость 1 м/с.

По предварительным прогнозам, жаркая погода сохраниться и в первую рабочую неделю этого лета.

ИСТОЧНИК KP.RU