2019-05-31T16:40:08+03:00
Общество

Синоптики: на выходных в Орле +25 и небольшой дождь

В первые дни лета в регионе будет соответствующая времени года погода
Ольга СУПОНЕВА
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Лето!Лето!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В грядущие выходные, 1-2 июня, в Орле погода будет вполне соответствовать времени года. Синоптики обещают 25 градусов тепла и небольшой дождь.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 1 июня облачность переменная. Ожидаются небольшие осадки. Ночью термометры покажут +15 градусов, днем их столбики доберутся до отметки в +25. Ветер северный, 4 м/с.

В воскресенье 2 июня облачно, вновь возможен небольшой дождь. В темное время суток температура составит 12 градусов выше нуля, днем воздух разогреется до +26. Ветер сменит направление на южное, скорость 1 м/с.

По предварительным прогнозам, жаркая погода сохраниться и в первую рабочую неделю этого лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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