2019-05-31T15:45:38+03:00
Общество

С начала года семь ложных вызовов поступило в экстренные службы Орловщины

За обманные сообщения о ЧП горе-шутникам грозят штрафы
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Орловской области с начала текущего года зафиксировано семь ложных вызовов. Горе-шутникам, сообщившим неправдивые сведения о ЧП сотрудникам экстренных служб, грозят штрафы.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, ложные вызовы были зафиксированы в Орловском, Глазуновском районах – по два случая, а также в Мценске, Орле и Хотынецком районе – по одному случаю. В других 22 районах подобных вызовов не было.

- Также в 2019 году пожарно-спасательные подразделения осуществили 12 выездов, связанных с информацией об угрозе возможного террористического акта. В настоящее время по всем, вышеуказанным фактам сообщений об угрозе взрыва следственными органами проводятся оперативные мероприятия, - рассказали в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловцы отказались от курения в пользу сладостей
Срок монтажа крана на мосту Дружбы в Орле сдвинулся
Акция «Здоровый ребенок» пройдет в Орле 1 июня
Сбербанк поможет подросткам из детдомов получить любимую профессию
В Орле ужесточили штрафы за безбилетный проезд
"Зеленый марафон" состоится в Орле 1 июня
В Орле строительная компания не доплатила больше 8 миллионов рублей налогов
Орловские выпускники сдали ЕГЭ по математике
Очаги аварийности: названы самые опасные участки дорог на Орловщине
Первого июня в центре Орла будет закрыто движение и запрещена парковка
Когда закончат ремонт моста Дружбы в Орле? Подрядчик назвал новые сроки
В Орле грузовик сбил пенсионера
Орловщина будет развивать сотрудничество с Туркменистаном
В Орле пешеход-нарушитель оказался под колесами легковушки
В Орле увеличится этажность домов
Орловской хореографической школе присвоили имя Элеоноры Панковой
В Орле открылась регистрация на "Велодень-2019"
Два пляжа Орла готовы к купальному сезону
В 44 дворах Орла активно ведется ремонт