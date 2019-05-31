С начала года семь ложных вызовов поступило в экстренные службы Орловщины

СЕГОДНЯ 15:44 2019-05-31T15:45:38+03:00

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В Орловской области с начала текущего года зафиксировано семь ложных вызовов. Горе-шутникам, сообщившим неправдивые сведения о ЧП сотрудникам экстренных служб, грозят штрафы.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, ложные вызовы были зафиксированы в Орловском, Глазуновском районах – по два случая, а также в Мценске, Орле и Хотынецком районе – по одному случаю. В других 22 районах подобных вызовов не было.

- Также в 2019 году пожарно-спасательные подразделения осуществили 12 выездов, связанных с информацией об угрозе возможного террористического акта. В настоящее время по всем, вышеуказанным фактам сообщений об угрозе взрыва следственными органами проводятся оперативные мероприятия, - рассказали в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU