Срок монтажа крана на мосту Дружбы в Орле сдвинулся

СЕГОДНЯ 15:27 2019-05-31T15:30:59+03:00

К первому июня технику собрать не успели, по словам подрядчика, займет это около двух недель

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В Орле начался монтаж консольно-шлюзового крана, необходимого для монтажа новых балок. Собрать спецтехнику должны в течение двух недель, хотя ранее назывался срок 1 июня.

Также стало известно, что за ходом капремонта возобновлен авторский надзор. Ранее "КП" рассказывала, что проектная организация расторгла контракт в одностороннем порядке из-за не оплаты заказчиком ее работы. Однако сторонам удалось договориться и сейчас надзор возобновлен.

Речь о ходе ремонта моста велась на прошедшей вчера, 30 мая, сессии орловского горсвета. У депутатов возникло много вопросов, на многие из которых представитель подрядной организации дал ответы. В частности, были названы сроки в которые ориентировочно полностью закончат ремонт.

"КП" следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU