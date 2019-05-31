Срок монтажа крана на мосту Дружбы в Орле сдвинулся
В Орле начался монтаж консольно-шлюзового крана, необходимого для монтажа новых балок. Собрать спецтехнику должны в течение двух недель, хотя ранее назывался срок 1 июня.
Также стало известно, что за ходом капремонта возобновлен авторский надзор. Ранее "КП" рассказывала, что проектная организация расторгла контракт в одностороннем порядке из-за не оплаты заказчиком ее работы. Однако сторонам удалось договориться и сейчас надзор возобновлен.
Речь о ходе ремонта моста велась на прошедшей вчера, 30 мая, сессии орловского горсвета. У депутатов возникло много вопросов, на многие из которых представитель подрядной организации дал ответы. В частности, были названы сроки в которые ориентировочно полностью закончат ремонт.
"КП" следит за ситуацией.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»